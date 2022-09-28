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28 сентября 2022 года 11:55
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5250 руб
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: 4510 рублей, потенциальная доходность: 16,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стоп-лосс" можно установить ниже области 4100-4000 рублей, но для закрытия идеи потребуется устойчивое закрепление под данным диапазоном. Касание или краткосрочной спуск считаться не будут", - отмечает эксперт Павел Гаврилов. Аналитик инвесткомпании указывает на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента: - По итогам 2К22 "Магнит" остается лидером по темпам роста в сегменте продовольственного ритейла. Рост компании был как органическим, так и на фоне сделок M&A, в частности, после покупки сети "Дикси". Динамика LFL-продаж указывает на то, что потребители предпочитают магазины формата "у дома", на что и ориентирован эмитент. Компания способна расширяться и тестировать новые форматы, а также развивать услуги онлайн-доставки. - "Магнит" - защитная "фишка", в которой можно укрыться от инфляции. Компания ориентирована на внутренний рынок, но малая часть продукции импортируется, поэтому эмитент выигрывает от сильного рубля. - "Магнит" отказался от выплаты дивидендов за 2021 год, однако стабильное финансовое состояние позволяет предположить, что прибыль будет распределена позже. - В конце сентября акции рухнули вместе с рынком, причина - геополитика, которая не должна ударить по финансовым показателям компании. Сильная просадка также связана и с накопленной технической перекупленностью бумаг, которая была достигнута после беспрерывного роста с конца июля. Сейчас дневной индикатор RSI оттолкнулся от области перепроданности. На короткой дистанции акции могут и не показать опережающей динамики, в моменте лишь RSI подает сигнал к покупке, но на средней дистанции ситуация может измениться. Отмечает Гаврилов и возможные риски: - Быстрое ослабление рубля; - Внутреннее регулирование цен и деятельности сети; - Высокая конкуренция; - Общее ухудшение настроений на российском рынке; - Возобновление падения из-за новых негативных триггеров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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