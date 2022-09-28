Индекс Hang Seng может снизиться до 17100п в ближайшие дни - BCS Express

Индекс Hang Seng может снизиться до уровня 17100 пунктов в ближайшие торговые сессии, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng на открытии торгов в среду снова показал снижение на фоне очередной волны ослабления юаня, в моменте бенчмарк падал на 3,6%. Котировки индекса упали ниже диапазона 17500-17800 пунктов, где предполагалось формирование локального "дна". Вероятность уйти еще ниже, до 17100 пунктов, на ближайших сессиях сохраняется. Без появления дополнительного негатива в дальнейшем с высокой вероятностью сможем увидеть долгожданный отскок", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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