Вероятно ослабление рубля до 60 руб./$1 к концу текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятен рост курс валютной пары доллар/рубль к уровню 60 руб./$1 к концу текущей недели, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Прохождение пика налогового периода и постепенное снижение объемов продаж валюты "недружественных" стран на опасениях санкций поддерживают ослабление рубля. На этом фоне в среду курс USD/RUB растет. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Вероятен рост курса пары доллар/рубль к уровню 60 руб./$1 к концу текущей недели", - указывают эксперты в комментарии.

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