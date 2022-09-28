Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, Германии и США:

- Розничные продажи, уровень безработицы и промышленное производство в России за август;

- Индекс потребительского климата в Германии от Gfk на октябрь;

- Сальдо внешней торговли США за август;

- Товарные запасы в розничной торговле США за август;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за август;

- Еженедельный отчет Управления энергетической информации США по запасам нефти и нефтепродуктов.

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