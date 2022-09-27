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27 сентября 2022 года 17:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Disney с целью $113,7
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $113,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $95,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В III квартале 2022 финансового года число платных подписчиков стримингового сервиса Disney+ увеличилось на 14,4 млн и составило 152,1 млн. Очевидно, Disney+ удается справляться с конкуренцией со стороны сервиса Netflix, который, наоборот, фиксирует отток подписчиков. Менеджмент Disney подтвердил планы по достижению 230-260 млн подписчиков Disney+ на конец 2024 финансового года. Для достижения нижней планки прогноза средний ежеквартальный прирост платных подписчиков в течение следующих 9 кварталов должен составлять как минимум 8,7 млн", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения котировки акций эмитента находятся вблизи ключевых уровней поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $95,3 риск на портфель составит 0,14%", - указывают эксперты "Финама". Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DISNEY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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