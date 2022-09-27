"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 5,6 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 5,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 4,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания в августе отчиталась о значительном росте чистой прибыли за 2021 год. Кроме того, в условиях санкций основные продажи продукции приходятся на Китай, что добавляет некоторый позитив, указывают аналитики.

"С технической точки зрения некоторое снижение объемов указывает на возможное "дно" в бумаге. При объеме 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,7 руб. риск на портфель составит 0,3%", - отмечают в "Финаме".

"Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система".

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