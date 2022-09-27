Фондовые индексы РФ окажутся выше текущих уровней к концу 2022г - BCS Express

Российские фондовые индексы окажутся на более высоких уровнях, чем текущие, к концу 2022 года даже при наличии экономической неопределенности и вероятном снижении темпа восстановления макропоказателей страны, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Рынок акций на протяжении всего лета пользовался спросом, в моменте индекс Мосбиржи подходил к 2500 пунктам, но в конце сентября все летние успехи были "стерты", рынок рухнул на минимумы февраля. Сейчас очень много эмоций, а оценки строятся на неуверенности будущих выплат дивидендов и в отсутствие отчетности крупных корпораций. Однако текущие уровни совершенно не учитывают ни низкую ставку ЦБ РФ, ни ограниченное влияние кризиса на банковский капитал. В конце года, даже при наличии экономической неопределенности и вероятном снижении темпа восстановления макропоказателей страны, уровни по индексам акций видятся выше текущих", - пишет аналитик в обзоре инвестиционной компании.

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