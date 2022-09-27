Подъем нефтяных цен во вторник пока не выходит за рамки небольшой коррекции - BCS Express

Подъем нефтяных котировок во вторник пока не выходит за рамки небольшой коррекции нисходящей волны, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Нефтяные цены показывали во вторник умеренное, но планомерное восстановление, которое сменилось консолидацией после открытия у нас основных торгов. Дорожает и большинство других товаров, чему способствуют улучшение ситуации на мировых рынках и ослабление доллара. Однако позитивный импульс пока не выходит за рамки небольшой коррекции нисходящей волны. Тем более что спровоцировавшие ее факторы никуда не делись. Прежде всего это ослабление мировой экономики, угрожающее сокращением сырьевого спроса", - отмечает аналитик в обзоре.

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