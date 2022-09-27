Цена нефти может восстановиться до $90/барр. к концу недели - Альфа-банк

Цена нефти может восстановиться до $90/барр. к концу недели по мере роста геополитической напряженности, говорится в аналитическом материале Альфа-банка.

"Несмотря на то, что рынок нефти продемонстрировал существенное снижение в пятницу после публикации комментариев ЕЦБ и ФРС США в отношении планов дальнейшего наращивания процентных ставок, мы продолжаем считать, что цены на нефть могут вернуться к росту в преддверии перехода Brent на торговлю декабрьскими фьючерсными контрактами, - пишут эксперты банка. - Хотя сейчас они торгуются немногим выше $84/барр. (а WTI на уровне всего $77,5/барр.), мы полагаем, что физические контракты на поставку нефти до конца года остаются недооцененными рынком в текущей макроэкономический ситуации, несмотря на опасения в отношении рецессии и замедление глобальной экономики".

Тем не менее, аналитики считают, что нефтетрейдеры, скорее всего, продолжат игнорировать фундаментальные факторы рынка, поскольку рост геополитической напряженности продолжает занимать умы инвесторов по мере того, как украинский конфликт выходит на новый этап.

"Учитывая этот фактор, мы предполагаем, что опасения инвесторов в отношении перебоев с поставками российских энергоносителей и риски дальнейшей военной эскалации могут оказать поддержку сырьевым рынкам в течение недели, в то время как предстоящее заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, вероятно, окажет дополнительное повышательное давление непосредственно на нефтяные котировки. Таким образом, мы ожидаем, что к концу недели цены на нефть марки Brent восстановятся до отметки $90/барр., торгуясь в диапазоне 85-90 за баррель, поскольку геополитическая напряженность и риски ограничения поставок продолжают влиять на нефтяной рынок", - прогнозируют в Альфа-банке.

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