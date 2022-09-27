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27 сентября 2022 года 13:30
Банк России, скорее всего, замедлит темпы снижения ставки в 2023г - Росбанк
Банк России, скорее всего, замедлит темпы снижения ключевой ставки в 2023г, полагают аналитики Росбанка. "Вопреки снижению ключевой ставки на 50 б.п. (до 7,5%) после сентябрьского заседания одномоментно возникли сразу несколько новых вводных, - указывается в комментарии банка. - Темпы охлаждения инфляции замедлились, Минфин предложил "смелую" бюджетную программу на 2023-2025гг с меньшим уклоном в бюджетную консолидацию, чем изначально предполагалось, и, наконец, изменились геополитические условия, способные на некоторое время охладить восстановительный импульс российской экономики последних месяцев. "Вишенкой на торте" в прошлую пятницу стало решение Минэкономразвития об ускоренной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2022г сразу на 9% взамен плановой 4% индексации с 1 июля 2023г". Эксперты оценивают перечисленные факторы как аргументы для замедления снижения ключевой ставки на горизонте 2023г, но пока не видят предпосылок для ужесточения процентной политики. "Если до текущего момента мы исходили из гипотезы более гибкой политики регулятора и готовности снизить ключевую ставку до 6% в середине 2023г (с сопутствующими рисками ее повышения до 7% на рубеже 2023-2024гг), то теперь траектория может оказаться более сглаженной в связи с предполагаемой аккуратностью регулятора: ключевая ставка может задержаться на уровне 7,5% до середины 1К23, после чего может открыться пространство для поступательного снижения ставки темпом 25 б.п. в квартал с целью 6,5% в декабре 2023г", - прогнозируют аналитики Росбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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