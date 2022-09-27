Банковский сектор РФ сталкивается с новой волной стресса - Альфа-банк

Банковский сектор РФ сталкивается с новой волной стресса, говорится в комментарии главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"По данным ЦБ, с момента объявления частичной мобилизации увеличение наличных денежных средств в обращении подскочило с 18 млрд руб. в среднем за сутки в период с 1 по 20 сентября до 132 млрд руб. 22 сентября и 114 млрд руб. 23 сентября. Однако, рост спроса на наличные денежные средства еще не сопоставим со скачком спроса сразу после 24 февраля. Тем не менее эти цифры указывают на то, что банковский сектор сталкивается с новой волной стресса, что, вероятно, развернет цикл понижения ставки и заставит ЦБ РФ действовать, чтобы стабилизировать обязательства банковского сектора", - отмечает Орлова.

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