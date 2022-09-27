Курс рубля, скорее всего, пока останется в диапазоне 57,65-59,15 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 57,65-59,15 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Налоговый период окончательно завершится лишь в среду, после чего ослабление рубля может усилиться, отмечают эксперты.

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