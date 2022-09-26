Freedom Finance Global понизил целевую цену акций FedEx до $236

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций FedEx Corp. до $236 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова.

"Компания представила 22 сентября отчетность за I квартал 2023 финансового года. Рост выручки в номинальном выражении по итогам квартала зафиксирован во всех сегментах бизнеса FedEx. Однако вследствие снижения физического объема и дохода с единицы груза операционная рентабельность сегмента упала с 7,4% в предыдущем квартале до 1,6%", - отмечает эксперт.

Менеджмент компании анонсировал программу оптимизации и долгосрочный план трансформации бизнеса, в частности, включающий уже заработавшую меру по прекращению доставки по воскресеньям. Между тем есть мнение, что планируемых шагов будет недостаточно для достижения поставленных целей, подчеркивает Глинянов.

"Собственный прогноз FedEx на следующий квартал предполагает выручку в диапазоне $23,5-24,0 млрд с разводненной прибылью на акцию от $2,65, - указывает аналитик. - Капитальные затраты на полный 2023 финансовый год заложены в объеме $6,3 млрд, программа buy back предполагает выкуп обыкновенных акций на $1,5 млрд, треть ее будет реализована во втором финансовом квартале. Мы понизили таргет по акции FedEx до $236".

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