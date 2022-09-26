Существуют риски снижения индекса Мосбиржи к уровням 1700-1800п - Freedom Finance Global

Фокус внимания инвесторов сместился на риски глобальной рецессии, при этом возможно дальнейшее падение индекса Мосбиржи (к уровням 1700-1800 пунктов), если он закроется ниже 1900 пунктов по итогам торговой сессии в понедельник, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Российский фондовый рынок открыл неделю достаточно сильным падением, констатирует эксперт: индекс Мосбиржи опустился ниже психологически значимых 2000 пунктов. На этом фоне практически отсутствуют растущие акции. Основной причиной столь сильного обвала называют усиление геополитической напряженности, однако есть и другие негативные драйверы, считает Мильчакова.

Один из них, указывает аналитик - повышение НДПИ и экспортных пошлин для компаний из горнодобывающей отрасли и металлургии. Во-вторых, отмечает эксперт, европейские и азиатские рынки тоже далеко не в лучшей форме, так как повышение процентных ставок в США и ряде других стран способствует усилению рисков глобальной рецессии. В-третьих, падающие цены на сырье не добавляют оптимизма инвесторам, поскольку российский фондовый рынок довольно чувствителен к движению нефтяных котировок. Наконец, обращает внимание Мильчакова, продолжающийся налоговый период и крепкий рубль оказывают дополнительное давление на бумаги компаний, имеющих на балансе существенный запас иностранной валюты. "К таким эмитентам прежде всего относится "Сургутнефтегаз": его обыкновенные и привилегированные акции демонстрируют значительное снижение. Впрочем, по окончании налогового периода рубль может вновь подешеветь, и спад в этих акциях приостановится", - пишет аналитик игвесткомпании.

"До тех пор пока угроза глобальной рецессии остается на повестке дня, можно ожидать новых значительных коррекций индексов. Полагаем, что частным инвесторам пока лучше оставаться вне рынка и не искать новые точки входа в позиции. При этом держателям дивидендных "голубых фишек", конечно, стоит дождаться выплат. Распределение крупными корпорациями прибыли по итогам первого полугодия 2022 года может немного сгладить негатив на рынке, но это произойдет не в ближайшее время. Если индекс Мосбиржи по итогам текущей сессии закроется ниже 1900 пунктов, возможно дальнейшее падение в область 1700-1800 пунктов", - указывает Мильчакова.

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