Доходности ОФЗ могут стабилизироваться на текущих или более низких уровнях в ближайшие недели - Райффайзенбанк

Доходности рублевых гособлигаций могут стабилизироваться на текущих или более низких уровнях в ближайшие недели, считают аналитики Райффайзенбанка.

Кривая ОФЗ за прошедшую неделю сместилась вверх более чем на 100 б.п., причем более ощутимый сдвиг происходит для долгосрочных бумаг, констатируют эксперты.

"Основным фактором для роста доходностей в начале прошлой недели, на наш взгляд, были результаты заседания ЦБ РФ - в пресс-релизе регулятор опубликовал ненаправленный сигнал, который оставляет повышенную неопределенность относительно дальнейшего вектора развития монетарной политики. Так, по нашим оценкам, заложенная в котировках форвардная однолетняя ставка на прошлой неделе поднялась от уровня 6,5-7% до 7-7,5%. Помимо ожиданий, увеличивается и вмененная премия за риск. Отчасти рост ставок может быть связан с раскрытием в СМИ основных параметров бюджета на 2023-2025 гг. Повысившаяся геополитическая напряженность также может давать дополнительный импульс для роста доходностей, даже с учетом действующих для "недружественных" нерезидентов ограничений, - пишут аналитики банка в комментарии. - Мы полагаем, что, при прочих равных, потенциал просадки рынка ОФЗ меньше, чем в феврале - за счет уже действующих ограничений и принятых послаблений со стороны ЦБ (финансовые организации формально пока имеют возможность не переоценивать имеющиеся на балансе облигации), и в ближайшие недели доходности могут стабилизироваться на текущих или более низких уровнях".

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