S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3660-3710п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3660-3710 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 пробил вниз ближайшую поддержку в 3700 пунктов, обновив при этом минимумы июня. RSI достиг уровня перепроданности, что предполагает вероятность краткосрочного отскока рыночных котировок. Тем не менее MACD подтверждает доминирование позиций "медведей", и в среднесрочной перспективе широкий рынок, скорее всего, продолжит движение в рамках нисходящего тренда", - указывает эксперт в комментарии.

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