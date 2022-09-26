Среднесрочный настрой нефтяного рынка остается "медвежьим" - "Велес Капитал"

Среднесрочный настрой на нефтяном рынке остается "медвежьим", считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине понедельника удерживались в минусе и теряли около 1%. Цены остаются под давлением ввиду угрозы наступления мировой рецессии, ощущая дополнительное негативное влияние со стороны сильного доллара. В текущих условиях переживать за ограниченное предложение на рынке не приходится, так как инвесторы всецело сконцентрированы на перспективах спроса, который, впрочем, может несколько восстановиться в зимний отопительный сезон в Северном полушарии, - пишет эксперт в комментарии. - С технической точки зрения оптимистичных для покупателей сигналов по нефтяным котировкам пока не поступает. Цены, несмотря на продолжающееся с марта снижение, по-прежнему не вошли в зону среднесрочной перепроданности, что указывает на актуальность рисков обновления очередных минимумов. В частности, для котировок нефти марки Brent при закреплении ниже $86 за баррель следующей целью падения может стать район $81, после чего цены могут уйти в район $75, $65 и $60. Говорить о смене краткосрочных настроений на "бычьи" можно будет не раньше закрепления выше $95 (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочных - выше $105 за баррель. Фундаментально для "бычьего" сценария понадобится либо резкое сокращение мирового предложения, либо восстановление перспектив спроса".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.