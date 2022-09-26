Котировки акций Costco, скорее всего, покажут рост в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций Costco Wholesale, скорее всего, покажут рост в ближайшее время, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Costco упали в пятницу на 4,3%. Мы считаем снижение необоснованным, поскольку отчетность компании за 4К22 нам представляется достаточно сильной, хотя факторы, которые позволяют показывать высокие темпы роста (инфляция и пандемия), относятся к временным. Ожидаем восстановления стоимости акций компании в ближайшее время", - указывают эксперты в комментарии.

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