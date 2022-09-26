Индекс Мосбиржи к завершению основной сессии останется в пределах 1840-2050пп - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи к завершению основной сессии останется в пределах 1840-2050 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Торги 26 сентября на российских фондовых площадках начались в красной зоне, и к 13:00 МСК индекс Мосбиржи упал на 11,52%, до 1849,16 пункта, РТС опустился на 11,75%, до 1011,09, а индекс голубых фишек потерял 10,69%. Распродажи продолжились после закрытия гэпов на прошлой неделе на фоне увеличения геополитических рисков и в ожидании очередного пакета западных санкций. В зеленой зоне в первой половине дня торгуются акции всего двух компаний - "ТГК-14" (+2,59%) и "Банка Санкт-Петербург" (+0,37%). С опережением рынка корректируются бумаги "Сургутнефтегаза" (-16,92%), Polymetal (-15,36%) и "Роснефти" (-13,63%)", - отмечает эксперт.

Аналитик инвесткомпании рассчитывает, что индекс Мосбиржи к завершению основной сессии останется в пределах 1840-2050 пунктов, а РТС будет колебаться в зоне 1000-1100 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.