Акции Micron, Bed Bath & Beyond и Nike будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Micron Technology, Bed Bath & Beyond и Nike Inc. будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

"Производитель микрочипов Micron представит отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию во II квартале может составить $0,93 по сравнению с $1,16 за аналогичный период годом ранее. В пятницу бумаги выросли на 0,9%. На графике наблюдается перепроданность бумаг. Вероятность дальнейшего спуска актуальна. Локально бумаги могут двинуться в район $45", - пишет эксперт.

Производитель товаров для обустройства дома Bed Bath & Beyond представит отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, убыток на акцию во II квартале может составить -$1,8 по сравнению с $0,04 за аналогичный период годом ранее. "В пятницу бумаги упали на 5,9%, - указывает Холоденко. - Котировка - $6,7. Есть риски спуска акций в район $6. При приближении к этой отметке возрастет вероятность отскока BBBY в район $7,5".

Производитель спортивной одежды Nike также представит отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, убыток на акцию во II квартале может составить $0,93 по сравнению с $1,16 за аналогичный период годом ранее. "В пятницу бумаги упали на 1,6%. Котировка - $96. Вероятность отскока возросла. Локально бумаги могут двинуться в район $105", -отмечает аналитик инвесткомпании.

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