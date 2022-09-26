BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МТС 1Р-06, Казахстан-01, Роснефть 001Р-04, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик инвесткомпании Игорь Галактионов отмечает, что на прошлой неделе доходности на российском рынке резко подскочили. На фоне массированных распродаж 20-21 сентября участники рынка нуждались в ликвидности для поддержания маржинальных позиций, что заставляло продавать не только акции, но и облигации. G-спреды в корпоративном сегменте резко подскочили. Сильнее всего премия за риск расширилась в высокодоходных бумагах, которые в существенной степени представлены обязательствами малых и средних предприятий, а также бумагами компаний из чувствительных отраслей.

"Для консервативных инвесторов может представлять интерес сегмент высококлассных корпоративных бондов, где сейчас можно получить нехарактерно высокую доходность, - подчеркивает эксперт. - Индекс Cbonds, отслеживающий G-спред в рейтинговой категории BBB/ruAA-, подскочил в 2 раза с 68 до 139 б.п. В совокупности с ростом самой G-кривой на 100 б.п. это дает неплохой прирост доходности, который можно зафиксировать уже сейчас. Широкий рынок продолжит адаптироваться к новым новостям на этой неделе. Какой-то общий тренд отметить сложно: в одних бумагах может наблюдаться отток, другие, напротив, могут восстанавливаться после избыточных распродаж на прошлой неделе".

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