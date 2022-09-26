Котировки нефтяных фьючерсов могут вырасти до уровня выше $87,5/барр. к концу недели - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут вырасти до уровня выше $87,5 за баррель Brent к концу недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам недели они снизились до $86,15/барр., обновив минимум с января. Резко укрепившийся доллар и усилившиеся опасения рецессии на фоне оглашения итогов сентябрьского заседания ФРС оказали заметное давление на нефтяные цены. В то же время недельные данные указали на более слабый рост запасов, чем прогнозировалось, а риски перебоев в поставках вновь выросли, что ограничивает еще более сильное падение котировок. В понедельник фьючерсы Brent снижаются на 0,17% и торгуются около $86/барр. На этой неделе динамика нефтяных котировок во многом определится геополитическими новостями. Растущие риски перебоев в поставках и коррекционное ослабление доллара могут поддержать рост фьючерсов Brent выше $87,5/барр. к концу недели", - пишут эксперты банка.

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