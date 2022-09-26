Уход цены нефти ниже $84-85/барр. в понедельник маловероятен - ПСБ

Уход котировок нефти марки Brent ниже уровней $84-85 за баррель в понедельник маловероятен, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Нефть марки Brent в пятницу подверглась распродаже, ближайший ноябрьский фьючерс потерял почти 4%, и в понедельник динамика также нисходящая. Все это происходит на фоне крепкого доллара - индекс DXY обновляет многолетние максимумы, что негативно для сырья. Рынок отыгрывает дальнейший рост ставок и неминуемое ухудшение темпов мировой экономики. Тем не менее мы рассчитываем, что геополитические риски возьмут вверх (угроза срыва поставок из России), что обусловит остановку нисходящего движения. Уровни $84-85 за баррель нефти марки Brent видятся нам адекватной поддержкой на понедельник", - пишет аналитик в комментарии.

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