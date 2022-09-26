ИСПРАВЛЕНО: Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 57-60 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 57-60 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль завершила торги на прошлой неделе у минимумов конца июля, отметки 57,9 руб./$1, - напоминает эксперт. - По нашим оценкам, участники рынка избавлялись от валют стран Запада в преддверии возможных санкций в адрес НКЦ из-за присоединения ЛДНР в состав России. Дополнительную поддержку национальной валюте также оказывала продолжающаяся конверсия валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат, которые завершаются 26 сентября".

Аналитик банка подчеркивает, что евро в связке с долларом торгуется ниже отметки 0,97 центов впервые с 2002 года. Давление на европейскую валюту оказывают слабые статистические данные и заметный отток капитала с континента.

"Полагаем, что пикирование евро к доллару может продолжиться в ближайшие дни, - прогнозирует Жильников. - В понедельник курс доллара на Мосбирже может взять определенную паузу в снижении на фоне окончания налоговых выплат в стране. Считаем актуальным диапазон 57-60 руб./$1 в рамках недели с восстановлением позиций американской валюты".

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