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26 сентября 2022 года 12:12
ИСПРАВЛЕНО: Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 57-60 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 57-60 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар-рубль завершила торги на прошлой неделе у минимумов конца июля, отметки 57,9 руб./$1, - напоминает эксперт. - По нашим оценкам, участники рынка избавлялись от валют стран Запада в преддверии возможных санкций в адрес НКЦ из-за присоединения ЛДНР в состав России. Дополнительную поддержку национальной валюте также оказывала продолжающаяся конверсия валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат, которые завершаются 26 сентября". Аналитик банка подчеркивает, что евро в связке с долларом торгуется ниже отметки 0,97 центов впервые с 2002 года. Давление на европейскую валюту оказывают слабые статистические данные и заметный отток капитала с континента. "Полагаем, что пикирование евро к доллару может продолжиться в ближайшие дни, - прогнозирует Жильников. - В понедельник курс доллара на Мосбирже может взять определенную паузу в снижении на фоне окончания налоговых выплат в стране. Считаем актуальным диапазон 57-60 руб./$1 в рамках недели с восстановлением позиций американской валюты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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