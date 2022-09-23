"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Medical Devices ETF с целью $62

"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Medical Devices ETF с целевой ценой $62 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,4%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования в этом году несет потери наравне с хай-теком, но фундаментальные перспективы развития сектора остаются позитивными, и его недооцененность бросается в глаза. Пандемия коронавируса показала высочайшую важность новых разработок в области медицинской техники, и в долгосрочной перспективе старение населения в странах Запада неизбежно приведет к росту спроса на всевозможную аппаратуру и девайсы, используемые в здравоохранении", - пишет эксперт инвесткомпании.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.