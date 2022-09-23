Акции Costco могут быть интересны для покупки на просадке после стабилизации рынка США - "Финам"

Акции Costco Wholesale могут быть интересны для покупки на просадке после стабилизации рыночной ситуации в США, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова.

"Мы нейтрально оцениваем представленную в четверг отчетность Costco за четвертый квартал и 2022 финансовый год. Положительная динамика продаж и сохранение чистой прибыли на уровне прошлого года указывают на актуальность предложения сети для покупателей и гибкость ритейлера по отношению к расходной составляющей. Целевая цена в перспективе до января 2023 года - $557,76 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,5% от текущего уровня, рейтинг - "держать". Акции могут быть интересны к покупке на просадке после стабилизации рыночной ситуации", - указывает эксперт инвестиционной компании.

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