Признаки рецессии в Европе ухудшают перспективы российского экспорта - "Открытие Инвестиции"

Перспективы падения сырьевых цен на фоне рецессии в развитых экономиках и перспективы очередных санкций заставляют инвесторов переоценивать риски, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Российский рынок акций начал торги в пятницу с небольшого снижения, но затем падение существенно ускорилось на фоне выходящей в Европе статистики. Предварительный сводный индекс деловой активности еврозоны упал в сентябре до 48,2 п. с 48,9 п. в августе. То есть в европейской экономике продолжают развиваться негативные тенденции. Нарушение экономических связей и рост ставок центральных банков не способствует позитивному взгляду на ведущие экономики мира. Естественно, что нефть на этом фоне теряла более 3%, а российский фондовый рынок реагировал пессимизмом в соответствующих бумагах. Перспективы падения сырьевых цен на фоне рецессии в развитых экономиках и перспективы очередных санкций заставляют инвесторов переоценивать риски. Также фактором давления на рынок было укрепление рубля. Отсутствие какого-либо значимого спроса на ведущие валюты приводит к тому, что продажа выручки экспортерами создает избыточное валютное предложение", - пишет Кочетков.

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