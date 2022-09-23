Инвесторам стоит пока ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями на рынке акций РФ - Freedom Finance Global

Инвесторам на российском рынке акций стоит пока ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Прогнозирование для российского рынка акций в настоящее время затруднено ввиду резкого усиления волатильности. Рынок может продолжать демонстрировать отрицательную динамику. В период повышенной волатильности следует сократить либо (по возможности) закрыть маржинальные позиции. Рекомендуем пока ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями и воздерживаться от поиска долгосрочных точек входа в акции и облигации с фиксированным купоном", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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