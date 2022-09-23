S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, на уровнях 3700-3780п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, на уровнях 3700-3780 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Индекс S&P 500 в четверг отыграл паттерн "голова и плечи", после чего продолжил снижение, отклоняясь от 50-дневной скользящей средней почти на 300 б.п., что может спровоцировать кратковременный разворот тренда. Кроме того, индекс достиг нижней границы канала, сформированного в середине августа, и может отскочить вверх, однако фундаментальные показатели продолжают оказывать давление на бенчмарк", - отмечает эксперт в комментарии.

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