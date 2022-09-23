Вероятен рост котировок акций FedEx в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций FedEx Corp. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Компания FedEx заявила, что с января планирует повысить тарифы на доставку в среднем на 6,9% ввиду общего ухудшения ситуации на мировом рынке экспресс-доставки. На наш взгляд, новость позитивно отразится на ее финансовых результатах в 2023 ф.г., поэтому мы ожидаем в краткосрочной перспективе рост котировок бумаг эмитента", - отмечают эксперты в комментарии.

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