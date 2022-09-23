Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Lennar до $85

Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Lennar Corp. до $85 за штуку в связи с ожиданием дальнейшего ухудшения ситуации на рынке жилья в США на фоне ужесточения монетарных условий, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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