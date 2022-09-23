Котировки нефтяных фьючерсов могут закончить неделю ниже $90/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут закончить неделю ниже $90 за баррель Brent, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в четверг росли в рамках коррекции, и фьючерсы на нефть марки Brent в моменте превышали $92,75/барр. Тем не менее после открытия американского рынка давление на рисковые активы усилилось, что не позволило нефтяным котировкам показать более сильный рост по итогам дня. В пятницу фьючерсы Brent снижаются на 0,62% и торгуются около $89,90/барр. На динамику нефтяных котировок повлияет публикация традиционных недельных данных по числу буровых установок в США, а также сентябрьских индексов деловой активности от S&P Global в ряде развитых стран. Если они усилят опасения рецессии и, соответственно, более низкого спроса на нефть, то фьючерсы Brent могут закончить неделю ниже $90/барр.", - пишут эксперты банка.

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