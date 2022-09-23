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23 сентября 2022 года 11:45
Рубль, скорее всего, закончит текущую торговую неделю ниже 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Пара доллар/рубль, скорее всего, закончит текущую торговую неделю на уровнях ниже 60 руб./$1 ввиду продолжения продаж валюты экспортерами для уплаты налогов, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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