"Финам" снизил прогнозную цену акций Ciena Corp. до $54,40

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Ciena Corp. c $82,8 до $54,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "покупать" для этих бумаг был подтвержден экспертами.

"Отчет за 3К22 ф.г. подтвердил, что Ciena испытывает проблемы с логистикой и поставками. Компания ожидает, что ситуация останется сложной и в следующем квартале, но улучшится к началу 2023 ф.г. В связи со слабыми результатами и низкими прогнозами на 4К22 ф.г. прогнозы по финпоказателям на 2022-2023 ф.г. были существенно пересмотрены в сторону понижения, что повлекло за собой понижение таргета по акциям. Но даже в этих условиях бумаги эмитента имеют потенциал к росту, торгуясь с дисконтом по P/E и EV/EBITDA по отношению к аналогам", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

Ciena Corp. - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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