Риски ухода цены нефти ниже $90/барр. стали выше - BCS Express

Риски ухода котировок нефти марки Brent ниже уровня в $90 за баррель стали выше, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в четверг незначительно подросли, в том числе реагируя на сообщения в СМИ о восстановлении спроса на нефть в Китае по мере ослабления антиковидных ограничений. Тем не менее техническая картина по фьючерсам на нефть марки Brent показывает тревожную картину. На протяжении последних нескольких дней попытки отскочить от $90 за баррель неизменно приводили к откату, что видно по "медвежьим" хвостам свечей на дневном графике. Это повышает шансы на очередной спуск ниже круглой отметки и оставляет потенциал для движения в район $85 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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