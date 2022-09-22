Котировки акций Polymetal продолжат снижение - Freedom Finance Global

Котировки акций Polymetal, падающие в четверг на негативных новостях, в дальнейшем продолжат снижение, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Выручка компании за 1П22 упала на 18% г/г до $1048 млн, продажи золота упали на 23% г/г до 456 тыс. унций, отмечается в комментарии. Скорректированная EBITDA упала на 35% до $426 млн, рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась на 11%. Чистый убыток составил $321 млн после прибыли в $419 млн за аналогичный период прошлого года, а чистый долг вырос до $2800 млн.

Эксперт также указывает, что на фоне финансовых результатов СД компании принял решение не выплачивать дивиденды за 2021г и промежуточные за 2022г, что придало еще больший импульс к падению котировок на фоне увеличения распродаж акций.

По мнению Чернова, в дальнейшем котировки бумаг компании могут продолжить снижение, так как ограничения на экспорт золотых слитков требуют времени на переориентацию потоков в азиатские страны.

"Однако на фоне замедления темпов инфляции может немного вырасти скорректированная EBITDA. Накопленные запасы тоже в скором времени могут начать снижаться, что приведет к снижению чистого долга и, как следствие, соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA. На наш взгляд, компания сильно недооценена рынком на фоне внешних факторов. Однако многие из них продолжат давить на котировки компании, пока она не сможет полностью переориентировать свой экспорт (или с РФ не снимут ограничения на торговлю золотом) и не разрешит проблему с заморозкой акций в НРД. По оценкам компании, заморожено порядка 22% от всего выпуска", - пишет аналитик инвесткомпании.

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