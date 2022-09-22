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22 сентября 2022 года 18:41
ПСБ подтверждает позитивную оценку акций Газпрома
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают позитивную оценку акций "Газпрома", рассчитывая на продолжение восходящей динамики, говорится в комментарии банка. "Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% - до 1,980 трлн рублей, сообщила компания. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в четверг напомнил о планах "Газпрома" выплатить промежуточные дивиденды и заявил, что даже с учетом роста капзатрат свободный денежный поток концерна полностью покроет дивиденды. На фоне этих новостей, в основном упоминания о дивидендах, акции "Газпрома" прибавляют в четверг более 9%, перевалив за 234 руб. Потери предыдущих дней практически полностью отыграны". - пишут аналитики банка. Пересмотр инвестпрограммы - стандартная практика "Газпрома" и практически всегда она идет с плюсом, отмечается в комментарии. В этот раз увеличение связано с необходимостью развития "Силы Сибири" и ключевых проектов компании на Ямале. "Газпром" упомянул про дивиденды преддверии ВОСА, которое состоится 30.09. Напомним, что "Газпром впервые предлагает выплатить промежуточные дивиденды по 51,03 руб./акцию, доходность 21,8%. Мы пока сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Газпрома" и рассчитываем на продолжение восходящей динамики в преддверии ВОСА", - указывают стратеги ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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