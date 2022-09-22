"Финам" сохраняет рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "лучше рынка", сообщается в комментарии руководителя отдела анализа акций Наталии Малых.

"Наш рейтинг по акциям "ФосАгро" остается на уровне "лучше рынка". У компании сохраняются хорошие перспективы. "ФосАгро" имеет прочные позиции на рынке, занимая значимые доли в импорте ключевых регионов. В европейском импорте фосфорсодержащих удобрений доля компании составляет около 18%. Это делает ее практически неуязвимой для санкций. По крайней мере делало до мобилизаций и референдумов. Высокие цены на удобрения и их дефицит на фоне угроз продовольственного кризиса гарантируют "ФосАгро" сильные результаты в текущем году", - пишет Малых.

По мнению эксперта, текущая дивидендная доходность выше 10% будет поддерживать котировки до отсечки, которая состоится через неделю. После отсечения можно ожидать дивидендного гэпа вниз, на закрытие которого может уйти какое-то время.

"Информации по годовому собранию акционеров компании от 21 сентября пока нет ни на сайте компании, ни на портале раскрытия информации "Интерфакса". Впрочем, собрание проводилось в заочной форме, результаты могут опубликовать позднее. Не думаем, что собрание откажется утверждать дивиденды, сейчас это было бы крайне неудачным решением", - отмечает аналитик "Финама".

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