S&P 500, скорее всего, проведет торги в четверг в диапазоне 3740-3810п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую в четверг торговую сессию в диапазоне 3740-3810 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 резко скорректировался, опустившись ниже недавно закрепленной поддержки на уровне 3800 пунктов. RSI вновь приблизился к зоне перепроданности, при этом MACD подтверждает развитие нисходящего тренда и перехват инициативы "медведями". Следующим уровнем для тестирования становится отметка 3700 пунктов", - пишет эксперт.

ФРС оправдала ожидания инвесторов, повысив по итогам сентябрьского заседания базовую процентную ставку на 75 б. п., до диапазона 3,00-3,25%. В то же время регулятор продемонстрировал участникам рынка усиление "ястребиного" настроя: не исключено, что к концу года ставка будет поднята до 4,4%, а не до 3,4%, как ожидалось ранее, отмечает Попцова.

Более важной новостью, на взгляд аналитика, стал пересмотр долгосрочных перспектив экономического роста. Джером Пауэлл указал, что восстановить ценовую стабильность при одновременном достижении "мягкой посадки" довольно сложно. Принимая во внимание все аспекты, регулятор резко понизил прогноз темпов роста ВВП на 2022г с 1,7% до 0,2%, что и предполагает мягкую техническую рецессию. Прогноз экономического роста на 2023г также пересмотрен вниз с 1,7% до 1,2%, а ожидаемый уровень безработицы повышен с 3,9% до 4,4%.

Ужесточение позиции регулятора и пересмотр долгосрочных перспектив с учетом замедления темпов роста глобальной экономики подтолкнули инвесторов к переоценке консенсус-ожиданий в отношении финансовых показателей корпораций, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.