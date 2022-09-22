"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с целью $191

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с целью $191 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 43,6%, стоп-приказ: $124, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Технический прогресс в мире, несмотря на определенные препятствия, будет продолжаться, и потребность в полупроводниковых чипах будет только расти. NVIDIA занимает прочные позиция в тех сегментах, которые, как ожидается, будут показывать опережающий рост в ближайшие годы, и мы продолжаем с оптимизмом смотреть на будущее компании", - пишут эксперты.

"С технической точки зрения цена акций находится вблизи ключевых уровней поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $124 риск на портфель составит 0,68%", - указывают в "Финаме".

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей: от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.