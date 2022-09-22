Текущий подъем рынка акций РФ может оказаться краткосрочным - Freedom Finance Global

Текущий подъем российского фондового рынка может оказаться краткосрочным ввиду реализации геополитических рисков, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Российский рынок акций в первой половине торговой сессии четверга отыгрывает снижение предыдущего дня. Однако данный рост может оказаться краткосрочным ввиду реализации геополитических рисков. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии - диапазон 2130-2215 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 1070-1190 пунктов", - отмечает эксперт.

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