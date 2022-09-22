Возможна новая волна роста нефтяных цен в ближайшее время - "Финам"

Возможна новая волна роста нефтяных котировок от уровня $90 за баррель марки Brent в ближайшее время, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Котировки нефти сохраняют невнятную динамику, консолидируясь возле важного уровня $90 за баррель, прошедшее в среду заседание ФРС США не принесло позитив на фондовые и сырьевые рынки, зато индекс доллара сейчас обновляет 20-летнием максимумы. Этот рубеж стал хорошей поддержкой, и есть шансы на то, что отсюда мы вскоре увидим новую волну роста цен. Стохастик на дневном графике сейчас находится в нейтральной зоне и не указывает на возможное направление движения нефтяных цен в краткосрочной перспективе", - указывает эксперт инвестиционной компании.

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