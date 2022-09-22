Вероятный торговый диапазон нефти в четверг - $90-93/барр. - ПСБ

Вероятный торговый диапазон нефти марки Brent в четверг составляет $90-93 за баррель, цены находятся во власти геополитики, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent остаются выше $90 за баррель. ФРС в среду поднял ставку, как и ожидалось, на 75 б.п., при этом регулятор дал сигнал, что ставки будут расти до тех пор, пока инфляция не начнет снижаться. Сырье в целом отреагировало довольно сдержанно, в основном сейчас в фокусе возросшие геополитические риски. Статистика от Министерства энергетики США показала рост запасов по всем категориям, поставки нефтепродуктов, косвенно показывающие ситуацию со спросом, снизились до 18,9 млн барр./день. Мы считаем, что пока нефть будет "прайсить" больше геополитику, чем перспективу торможения американской экономики", - отмечает аналитик в комментарии.

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