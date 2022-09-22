Уверенный рост цены бумаг Полюса в ближайшей перспективе маловероятен - BCS Express

Уверенный рост котировок бумаг ПАО "Полюс" в ближайшей перспективе маловероятен, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Компания опубликовала финансовые результаты за 1П22 по МСФО. Каких-то позитивных сюрпризов не замечено, выручка упала вместе с сопоставимым сокращением объема реализации золота на 19%. При этом на 26% выросли денежные затраты на производство и поддержание (AISC), увеличился оборотный капитал. Дивидендов в этом году не ожидается. К тому же рубль остается относительно крепким, а цены драгметаллов находятся в нисходящем тренде", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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