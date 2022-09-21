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21 сентября 2022 года 19:01
Фундаментальный профиль "Полюса" остаётся привлекательным - ПСБ
Фундаментальный профиль "Полюса" остаётся привлекательным, несмотря на вызывающие настороженность производственные результаты компании за 1П22, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Полюс" представил финансовые и производственные результаты за I полугодие 2022г. Выручка компании сократилась на 19%, составив $1,85 млрд, скорректированная EBITDA упала на 26% г/г, до $1,2 млрд, из-за увеличения расходов и снижения реализации. Чистая прибыль, наоборот, выросла благодаря курсовой переоценке финансовых активов, и оставила $1,397 млрд, увеличившись на 27% г/г. Свободный денежный поток (FCF) резко сократился из-за снижения выручки и роста капитальных затрат. По итогам первых 6 месяцев 2022г FCF упал на 70%, до $0,3 млрд", - пишет аналитик банка Алексей Головинов. На взгляд эксперта, финансовая отчётность "Полюса" оказалась неплохой, принимая во внимание введенные ограничения против российского золота. Настороженность вызывают производственные результаты, но даже несмотря на это, Головинов считает, что фундаментальный профиль компании остаётся привлекательным. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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