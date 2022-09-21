Золото продолжит плавно дешеветь - "Велес Капитал"

Золото продолжит плавно дешеветь, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Сергей Жителев.

"Золото сейчас торгуется вблизи своих минимумов, на отметке $1673 за унцию. На фоне дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС США, ЕЦБ и других центральных банков, мы ожидаем, что золото продолжит плавно дешеветь", - отмечает эксперт.

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