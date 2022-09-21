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21 сентября 2022 года 18:03
Стоит обратить внимание на суверенные и корпоративные бонды с короткой дюрацией - Sber CIB
Инвесторам стоит обратить внимание на суверенные и корпоративные облигации со сроком обращения не более трех лет, а также на инфляционные линкеры для снижения рисков потерь, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB "Инвесторам, менее склонным к риску, привлекательную возможность представляет рынок долговых бумаг. В настоящее время практически у всех выпусков ОФЗ доходность выше 8%. Важно понимать, что в первой половине года ЦБ в конце февраля поднял учетную ставку до 20%, а затем начал ее активно снижать, и это обеспечило опережающий рост облигаций средней и длинной дюрации. В настоящее время цикл понижения ставки постепенно завершается. Поэтому мы рекомендуем инвесторам ориентироваться на короткую дюрацию, то есть рассматривать суверенные и корпоративные облигации со сроком обращения не более трех лет. Мы также обращаем внимание на инфляционные линкеры, которые могут защитить портфель от рисков ускорения инфляции", - пишут эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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