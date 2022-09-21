Уровни 2000-2050п - сильная поддержка для индекса Мосбиржи - Sber CIB

Уровни 2000-2050 пунктов являются сильной поддержкой для индекса Мосбиржи, считают аналитики Sber CIB.

"Сейчас нет возможности предсказать, когда российский рынок акций может нормализоваться и вернуться к росту. Мы также допускаем, что на фоне ухудшения геополитической обстановки он может продолжить снижение. Однако, как показывает практика, уровни 2000-2050 пунктов являются сильной поддержкой для рынка, и ниже этих отметок индекс Мосбиржи не закреплялся ни в феврале, ни в апреле, ни в июне", - отмечают эксперты в комментарии.

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