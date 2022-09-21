BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций МКБ

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций Московского кредитного банка (МКБ), сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Эксперты рекомендуют покупать бумаги эмитента с прогнозной стоимостью 7,6 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня.

"Акции МКБ, входящие в состав индекса Мосбиржи, потеряли за эти дни лишь 2%. Бумаги банка не являются столь популярными у инвесторов, в отличие от того же Сбербанка, и реакция на рыночный сентимент в них в целом более слабая. Рыночные позиции банка, а также SPO, проведенное в 2021 году, помогают справляться с трудностями, которые возникают в процессе переориентации бизнес-модели на розничный сегмент и внутренний рынок", - указывают в инвесткомпании.

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