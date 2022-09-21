Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-61,2 руб./$1 до конца торгов - Freedom Finance Global

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-61,2 руб./$1 до конца торгов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт напоминает, что на открытии торгов рубль слабел к доллару и евро на 3,61% и 2,64% соответственно, но инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Похожая ситуация наблюдается в паре с китайским юанем: в начале сессии он укреплялся против рубля на 2,43%, но уже торгуется ниже стоимости закрытия вчерашних торгов на 0,08%. В среду до конца дня Чернов ожидает движения основных валютных пар в коридорах 59-61,20 руб./$1 и 59-61,5 руб./EUR1 соответственно.

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